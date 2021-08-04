Компания обещает представить систему, которая сможет перевозить пассажиров и грузы из Женевы в Цюрих всего за 17 минут, а из Нью-Йорка в Вашингтон – за 30 минут. Это девятая часть эквивалентной продолжительности путешествия на поезде в Швейцарии и седьмая часть длительности путешествия в США.

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Разработчики уже построили миниатюрный прототип трассы шириной 130 футов.

О компании

SwissPod была основана в 2019 году и базируется в Манту, Швейцария. Фирма планирует вывести свою систему на рынок до 2025 – 2026 года. Стоимость амбициозного проекта пока не разглашается.

Проект SwissPod уникален тем, что в его высокоскоростных автономных кораблях используются линейные асинхронные двигатели. Они производят движение по прямой, в отличие от вращательного движения колеса.

Hyperloop – транспортная система, над которой работают несколько компаний. Она способна обеспечить беспрецедентно высокую скорость перевозок. Эта концепция впервые была предложена в 1910 году американским инженером Робертом Годдардом. В 2013 году ею заинтересовался предприниматель-миллиардер Илон Маск.