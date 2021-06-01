Зауважимо, за останній час Україна продемонструвала численні досягнення в цифровізації. Ба більше, українці розробили та впровадили сервіси, подібних яким немає в усьому світі.

Варто уваги Компанії стежать за працівниками за допомогою штучного інтелекту, – Politico

Команда Мінцифри вже заклала фундамент цифрової держави. Ми її будуємо, щоб українці могли жити в новій, комфортній і справедливій країні. У співробітництві з Програмою EGAP ми створюємо зручні онлайн-сервіси, які спрощують життя українців. Вдячні за підтримку нашим партнерам. Цифрова революція триває, –

заявив Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Сума угоди

Проєкт передбачає фінансування на суму 6 313 640 швейцарських франків, а це близько 193,7 мільйона гривень. Кошти спрямують на розвиток електронних послуг, які стосуються:

соцзахисту;

пенсійного забезпечення;

впровадження нових сервісів електронної демократії;

підвищення цифрової грамотності українців.

"Досвід України є інноваційним і корисним для інших країн, адже декілька нових цифрових сервісів за своєю зручністю та швидкістю навіть не мають подібних аналогів у світі. Плануємо і надалі підтримувати Україну в її зусиллях щодо цифрової трансформації, щоб різні категорії українців (зокрема, вразливі групи) мали рівний доступ до державних сервісів та інструментів електронної демократії", – зазначила Генеральна директорка Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) Патріція Данці.

Довідка: Угода є продовженням меморандуму про співпрацю Швейцарської агенції розвитку та співробітництва й Мінцифри, що була підписана у вересні 2019 року. Результатом партнерства є численні сервіси та послуги, зокрема: єМалятко, зміна місця реєстрації та сплата податків онлайн, автоматична реєстрація ФОП, Дія.Цифрова освіта тощо.