У місті Лакхнау, столиці найбільш густонаселеного індійського штату, з'являться камери зі штучним інтелектом. Їх встановлять, аби допомогти жінкам уникнути домагань.

Джерело: Al Jazeera

Очільник місцевої поліції повідомив, що таких камер на вулицях Лакхнау спочатку буде 5. Вони оснащені функцією розпізнавання обличчя та "навчені" аналізувати емоції.

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Коли обличчя жінки, яка потрапляє у радіус дії камери, змінюватиме вираз, пристрій надсилатиме відповідне сповіщення правоохоронцям. Про які саме вирази мовиться – наразі невідомо.

Довідка. Технологія розпізнавання обличчя все частіше застосовується в аеропортах, залізничних вокзалах та кафе по всій Індії.

Чому ініціатива зазнала критики

Експерти сумніваються у перевагах використання технології. Мовляв, вона може порушити конфіденційність громадян. Адже точно невідомо, де зберігатимуться дані та хто матиме до них доступ.

Ідея того, що камери відстежуватимуть вирази облич жінок, аби зрозуміти, чи вони у біді, є абсурдною,

– переконана Анушка Джайн з Internet Freedom Foundation.

"Яка емоція з'являється у того, хто потрапив у біду – це страх, гнів? Я могла б розмовляти телефоном з матір'ю і злитися. Невже тоді також відправлять поліцейського?", – зауважила вона.

Чому індійські жінки б'ють на сполох

Зауважимо, що згідно з урядовими даними, Індія є однією з найнебезпечніших для жінок країн у світі. Зґвалтування там відбувається кожні 15 хвилин.

У штаті Уттар-Прадеш, де розташоване Лакхнау, у 2019 році зареєстрували найбільше злочинів проти жінок. Потерпілі скаржаться, що місцева поліція часто ігнорує їхні заяви.