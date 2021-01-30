В городе Лакхнау, столице самого густонаселенного индийского штата, появятся камеры с искусственным интеллектом. Их установят, чтобы помочь женщинам избежать домогательств.

Источник: Al Jazeera

Глава местной полиции сообщил, что таких камер на улицах Лакхнау сначала будет 5. Они оснащены функцией распознавания лица и "обучены" анализировать эмоции.

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Когда лицо женщины, которая попадает в радиус действия камеры, будет менять выражение, устройство будет посылать уведомление правоохранителям. О каких именно выражения говорится – пока неизвестно.

Справка. Технология распознавания лиц все чаще применяется в аэропортах, железнодорожных вокзалах и кафе по всей Индии.

Почему инициатива подверглась критике

Эксперты сомневаются в преимуществах использования технологии. Мол, она может нарушить конфиденциальность граждан. Ведь точно неизвестно, где будут храниться данные и кто будет к ним доступ.

Идея того, что камеры будут отслеживать выражения лиц женщин, чтобы понять, в беде ли они, является абсурдной,

– убеждена Анушка Джайн с Internet Freedom Foundation.

"Какая эмоция появляется у того, кто попал в беду – это страх, гнев? Я могла бы разговаривать по телефону с матерью и злиться. Неужели тогда также отправят полицейского?", – отметила она.

Почему индийские женщины бьют тревогу

Стоит отметить, что согласно правительственным данным, Индия является одной из самых опасных для женщин стран в мире. Изнасилование там происходит каждые 15 минут.

В штате Уттар-Прадеш, где находится Лакхнау, в 2019 году зарегистрировали больше всего преступлений против женщин. Пострадавшие жалуются, что местная полиция часто игнорирует их заявления.