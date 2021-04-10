У стилі відомих митців: штучний інтелект перетворює будь-яке зображення у картину

Штучний інтелект навчили перетворювати зображення у картини, використовуючи стилі відомих художників. Автором технології є Гленн Маршалл, спеціаліст із комп'ютерної графіки.

Для початку потрібно завантажити зображення. Після цього система пропонує текстову підказку, наприклад – "мистецтво Сальвадора Далі".

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Якщо використати її, штучний інтелект за допомогою багаторазових модифікацій кожного кадру поступово знаходить форми, які відповідають опису. Робить це, поки не створить остаточну композицію.

Що каже автор технології

За словами Маршалла, результати, які він отримав, зовсім не були схожими на те, що він створював як комп'ютерний графік упродовж понад 30 років.

Завдяки штучному інтелекту можна використати будь-яке зображення й текст, аби створити унікальну роботу,

– зазначив він.

Техніка Маршалла отримала назву "Химера". Так спеціаліст посилається на міфічного звіра (з головою й шиєю лева, з тулубом кози та з хвостом дракона).

Як працює "Химера": дивіться відео з ютубу Glenn Marshall Neural Art

Технологія Маршалла: дивіться відео з ютубу Glenn Marshall Neural Art

На думку Маршалла, технологія є ближчою до "спотворення стилю", аніж до його передачі. Адже художники, яких наслідує штучний інтелект, мабуть, не оцінили б такі творіння.