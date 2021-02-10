Для порятунку довкілля: штучний інтелект навчили виявляти сміття в океані з повітря

Джерело:New Atlas
Науковці з Барселонського університету в Іспанії розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, завдяки якому можна боротися із забрудненням навколишнього середовища. Інноваційна система зможе виявляти пластикове сміття в океані безпосередньо з повітря.
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На етапі випробувань інноваційної системи фахівці використали світлини, зроблені біля узбережжя Каталонії у Середземному морі. Штучний інтелект проаналізував понад 3 800 зображень. Під час тестувань алгоритм повністю довів свою ефективність.
Зображення морської поверхні, зроблені безпілотниками та літаками під час моніторингових кампаній у морі, дозволили нам розробити та протестувати новий алгоритм, який досягає 80% точності при дистанційному виявленні плаваючого морського макросміття,
– зазначив науковець Одей Гарсія-Гаран.