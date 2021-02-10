Для порятунку довкілля: штучний інтелект навчили виявляти сміття в океані з повітря

Науковці з Барселонського університету в Іспанії розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, завдяки якому можна боротися із забрудненням навколишнього середовища. Інноваційна система зможе виявляти пластикове сміття в океані безпосередньо з повітря.

Дослідники відзначають, що алгоритм зможе аналізувати аерофотознімки, зроблені за допомогою дронів. Так, штучний інтелект виявлятиме не лише наявність, але й кількість морського сміття.

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