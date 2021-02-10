Для спасения окружающей среды: искусственный интеллект научили выявлять мусор в океане с воздуха
Ученые из Барселонского университета в Испании разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, благодаря которому можно бороться с загрязнением окружающей среды. Инновационная система сможет обнаруживать пластиковый мусор в океане непосредственно из воздуха.
Источник:New Atlas
Исследователи отмечают, что алгоритм сможет анализировать аэрофотоснимки, сделанные с помощью беспилотников. Так, искусственный интеллект сможет выявлять не только наличие, но и количество морского мусора.
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На этапе испытаний инновационной системы специалисты использовали фотографии, сделанные у побережья Каталонии в Средиземном море. Искусственный интеллект проанализировал более 3 800 изображений. Во время тестирований алгоритм полностью доказал свою эффективность.
Изображения морской поверхности, сделанные беспилотниками и самолетами при мониторинговых кампаниях в море, позволили нам разработать и протестировать новый алгоритм, который достигает 80% точности при дистанционном обнаружении плавающего морского макромусора,
– отметил ученый Одей Гарсия-Гаран.
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