Исследователи отмечают, что алгоритм сможет анализировать аэрофотоснимки, сделанные с помощью беспилотников. Так, искусственный интеллект сможет выявлять не только наличие, но и количество морского мусора.

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На этапе испытаний инновационной системы специалисты использовали фотографии, сделанные у побережья Каталонии в Средиземном море. Искусственный интеллект проанализировал более 3 800 изображений. Во время тестирований алгоритм полностью доказал свою эффективность.

Изображения морской поверхности, сделанные беспилотниками и самолетами при мониторинговых кампаниях в море, позволили нам разработать и протестировать новый алгоритм, который достигает 80% точности при дистанционном обнаружении плавающего морского макромусора,

– отметил ученый Одей Гарсия-Гаран.

Отмечают, что методы автоматической аэрофотосъемки в сочетании с аналитическими методами являются более эффективными протоколами контроля и изучения такого рода загрязнителей.