Штучний інтелект боротиметься із заторами у Києві: готують новий проєкт

Київська влада має намір змінити підхід до боротьби зі столичними заторами, а саме – залучити штучний інтелект. Масштабний проєкт передбачає впровадження інтелектуальної транспортної системи.

Про це розповів голова науково-технічної ради Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Петро Оленич.

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Фахівці вже почали розробляти відповідну систему. Крім того, ініціативу готова підтримати велика європейська компанія. Головною спеціалізацією партнера є впровадження системи оптимізації трафіку у великих містах безпосередньо шляхом застосування штучного інтелекту.

У нас є така мета – за п'ять років до невпізнання змінити Київ і розібратися з проблемою заторів. Адже кожному з нас вже набридло спізнюватися на будь-яку зустріч через проблеми на дорогах,

– поділився Оленич.

Проблема заторів у Києві

Зауважимо, сьогодні, 24 лютого, Київ вразили масштабні затори. Відзначається, що перевантажений трафік спостерігався на мостах, які проходять через Дніпро, в центрі міста та інших районах.

Затори у Києві станом на 24 лютого / Скриншот infoportal.ua