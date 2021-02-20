Що чекає низькооплачуваних працівників після пандемії: прогноз не тішить

Пандемія COVID-19 змінила світовий ринок праці протягом 2020 року. Наслідки були раптовими і дуже відчутними: мільйони людей втратили посади. Інші швидко пристосувалися до роботи з дому після закриття офісів.

Фахівці консалтингової компанії McKinsey проаналізували вплив пандемії на ринок праці у Китаї, США, Німеччини, Індії, Великій Британії, Іспанії та інших країнах.

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За їхніми припущеннями, відновлення економіки буде К-подібним. Тобто таким, при якому доходи високооплачуваних спеціалістів зростають, натомість низькооплачуваних – падають.

У McKinsey зауважили, що до COVID-19 майже всі низькооплачувані працівники, які втратили роботу, могли після цього отримати іншу схожу посаду. Проте пандемія внесла свої корективи.

Що саме зміниться

У компанії вважають, що понад 50% працівників на низькооплачуваних посадах будуть змушені шукати роботу, за яку їм платитимуть більше. Але для цього їм потрібно буде освоювати нові навички.

Мовиться, наприклад, про тих, хто працює у сферах громадського харчування, продажу та обслуговування. Саме ці люди найбільше відчують негативний вплив пандемії COVID-19.

Масштаби проблеми

Лише у США можуть втратити роботу 4,3 мільйона працівників у сферах обслуговування і громадського харчування.

При цьому, приблизно 17 мільйонам доведеться шукати нову роботу. Це на 28% перевищує допандемічну оцінку McKinsey.

Компанія прогнозує, що до 2030 року понад 100 мільйонів працівників у США, тобто майже кожен 16-й, шукатиме нову роботу.

А що з іншими посадами

Кількість вакантних високооплачуваних посад навпаки буде зростати. Найбільше це буде помітно у сферах охорони здоров'я, науки, технологій, інженерії та математики.

Раніше втрата робочих місць найчастіше стосувалася посад із середньою зарплатою на виробництві. Адже автоматизація забрала на себе рутинні завдання,

– зауважили у McKinsey.

Натомість тепер тенденція, яка спостерігається у багатьох країнах світу до пандемії, змінилася. На цьому наголосили спеціалісти консалтингової компанії.