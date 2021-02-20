Пандемия COVID-19 сменила мировой рынок труда в течение 2020 года. Последствия были неожиданными и весьма ощутимыми: миллионы людей потеряли должности. Другие быстро приспособились к работе из дома после закрытия офисов.

Специалисты консалтинговой компании McKinsey проанализировали влияние пандемии на рынок труда в Китае, США, Германии, Индии, Великобритании, Испании и других странах.

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По их предположениям, восстановление экономики будет К-образным. То есть таким, при котором доходы высокооплачиваемых специалистов растут, а низкооплачиваемых – падают.

В McKinsey заметили, что в COVID-19 почти все низкооплачиваемые работники, которые потеряли работу, могли после этого получить другую похожую должность. Однако пандемия внесла свои коррективы.

Что именно изменится

В компании считают, что более 50% работников на низкооплачиваемых должностях будут вынуждены искать работу, за которую им будут платить больше. Но для этого нужно будет осваивать новые навыки.

Говорится, например, о тех, кто работает в сферах общественного питания, продаж и обслуживания. Именно эти люди больше почувствуют негативное влияние пандемии COVID-19.

Масштабы проблемы

Только в США могут потерять работу 4,3 миллиона работников в сферах обслуживания и общественного питания.

При этом, примерно 17 миллионам придется искать новую работу. Это на 28% превышает оценку McKinsey до пандемии.

Компания прогнозирует, что к 2030 году более 100 миллионов работников в США, то есть почти каждый 16-й, искать новую работу.

А что с другими должностями

Количество вакантных высокооплачиваемых должностей наоборот будет расти. Больше всего это будет заметно в сферах здравоохранения, науки, технологий, инженерии и математики.

Ранее потеря рабочих мест чаще всего касалась должностей со средней зарплатой на производстве. Ведь автоматизация забрала на себя рутинные задачи,

– отметили в McKinsey.

Теперь же тенденция, наблюдаемая во многих странах мира к пандемии, изменилась. Это подчеркнули специалисты консалтинговой компании.