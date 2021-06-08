Шедеври Мікеланджело в Італії очистили за допомогою бактерій

Італійська група реставраторів та науковців очистили капелу Медічі у Флоренції від плям, яких не могли позбутися понад 4 століття. Щоб повернути творам Мікеланджело їхню давню пишність, вони використали бактерії різних штамів.

Ці мікроорганізми зазвичай використовують для розкладання розлитої нафти або для зниження токсичності важких металів. Деякі з них також здатні поглинати фосфати, білки, клей, масла, силікати та інші сполуки.

Читайте також Вчені створили бетон зі сміттєвого скла, який можна використовувати у 3D-будівництві

Про капелу Медічі

Для проєктування і будівництва капели при флорентійській церкві Сан-Лоренцо Папа Римський Лев Х Медічі найняв великого скульптора Мікеланджело .

. Зведення меморіальної каплиці тривало понад 15 років – з 1519 по 1935 роки.

І хоча Мікеланджело не був задоволений кінцевим результатом, бо вважав, що вона не відповідає його задуму, капелу Медічі вважають одним з його найбільших шедеврів.



Каплиця Медічі у Флоренції / Фото getty images

Плями у капелі

Вже через пів століття після зведення з’явилися згадки про те, що зовнішній вигляд каплиці почав псуватися: стіни стали тьмяними, а скульптури та саркофаги покрилися плямами. Реставратори вважають, що це сталося через останки герцога флорентійського Алессандро Медічі, якого поховали в каплиці. Ймовірно, його тіло не було належним чином оброблене.



Могила Медічі / Фото Wikimedia Commons

Під час реставрації у 1988 році плям намагалися позбутися, однак особливо стійкі так і залишилися.

У 2016 році реставратори відвідали конференцію біологів Італійського національного агентства нових технологій. Учені продемонстрували, як бактерії видалили залишки смоли з фресок художника Аннібале Карраччі в римському Палаццо Фарнезе.

Очищення капели

Місію з очищення капели Медічі розпочали у строгій секретності ще в листопаді 2019 року. Однак через пандемію коронавірусу її довелося призупинити до жовтня минулого року.

Спочатку Національна дослідницька рада Італії обстежила каплицю за допомогою інфрачервоного випромінювання і виявила на скульптурах та гробницях мінерали кальцит, силікат, а також органічні елементи.



Група, яка займалася очищенням капели / Фото The New York Times