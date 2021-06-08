Ці мікроорганізми зазвичай використовують для розкладання розлитої нафти або для зниження токсичності важких металів. Деякі з них також здатні поглинати фосфати, білки, клей, масла, силікати та інші сполуки.
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Про капелу Медічі
- Для проєктування і будівництва капели при флорентійській церкві Сан-Лоренцо Папа Римський Лев Х Медічі найняв великого скульптора Мікеланджело.
- Зведення меморіальної каплиці тривало понад 15 років – з 1519 по 1935 роки.
- І хоча Мікеланджело не був задоволений кінцевим результатом, бо вважав, що вона не відповідає його задуму, капелу Медічі вважають одним з його найбільших шедеврів.
Каплиця Медічі у Флоренції / Фото getty images
Плями у капелі
Вже через пів століття після зведення з’явилися згадки про те, що зовнішній вигляд каплиці почав псуватися: стіни стали тьмяними, а скульптури та саркофаги покрилися плямами. Реставратори вважають, що це сталося через останки герцога флорентійського Алессандро Медічі, якого поховали в каплиці. Ймовірно, його тіло не було належним чином оброблене.
Могила Медічі / Фото Wikimedia Commons
Під час реставрації у 1988 році плям намагалися позбутися, однак особливо стійкі так і залишилися.
У 2016 році реставратори відвідали конференцію біологів Італійського національного агентства нових технологій. Учені продемонстрували, як бактерії видалили залишки смоли з фресок художника Аннібале Карраччі в римському Палаццо Фарнезе.
Очищення капели
- Місію з очищення капели Медічі розпочали у строгій секретності ще в листопаді 2019 року. Однак через пандемію коронавірусу її довелося призупинити до жовтня минулого року.
- Спочатку Національна дослідницька рада Італії обстежила каплицю за допомогою інфрачервоного випромінювання і виявила на скульптурах та гробницях мінерали кальцит, силікат, а також органічні елементи.
Група, яка займалася очищенням капели / Фото The New York Times
- Команда біологів, яку очолювала Анна Роза Спрокаті, проаналізувала приблизно тисячу штамів. Після ретельного відбору доктор Спрокаті та її колеги визначили 8 найбільш перспективних видів бактерій і випустили їх у каплиці, попередньо провівши тест на ділянці мармуру за вівтарем.
- За словами вчених, ці мікроорганізми абсолютно нешкідливі як для людей, так і для скульптур. Харчуються вони клеєм, олією, фосфатами та іншими сполуками, виявленими у каплиці.