Эти микроорганизмы обычно используют для разложения разлитой нефти или для снижения токсичности тяжелых металлов. Некоторые из них также способны поглощать фосфаты, белки, клей, масла, силикаты и другие соединения.

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О капелле Медичи

Для проектирования и строительства капеллы при флорентийской церкви Сан-Лоренцо Папа Римский Лев Х Медичи нанял великого скульптора Микеланджело .

. Возведение мемориальной часовни продолжалось более 15 лет – с 1519 по 1935 годы.

И хотя Микеланджело не был доволен конечным результатом, ибо считал, что она не соответствует его замыслу, капеллу Медичи считают одним из его величайших шедевров.



Часовня Медичи во Флоренции / Фото getty images

Пятна в капелле

Уже через полвека после возведения появились упоминания о том, что внешний вид часовни начал портиться: стены стали тусклыми, а скульптуры и саркофаги покрылись пятнами. Реставраторы считают, что это произошло из-за останков герцога флорентийского Алессандро Медичи, которого похоронили в часовне. Вероятно, его тело не было должным образом обработано.



Могила Медичи / Фото Wikimedia Commons

Во время реставрации в 1988 году от пятен пытались избавиться, однако особо стойкие так и остались.

В 2016 году реставраторы посетили конференцию биологов Итальянского национального агентства новых технологий. Ученые продемонстрировали, как бактерии удалили остатки смолы с фресок художника Аннибале Карраччи в римском Палаццо Фарнезе.

Очистка капеллы

Миссию по очистке капеллы Медичи начали в строгой секретности еще в ноябре 2019 года. Однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось приостановить до октября прошлого года.

Сначала Национальный исследовательский совет Италии обследовал часовню при помощи инфракрасного излучения и обнаружил на скульптурах и гробницах минералы кальцит, силикат, а также органические элементы.



Группа, которая занималась очисткой капеллы / Фото The New York Times