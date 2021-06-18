Внаслідок окупації Криму Росією у 2014 році Україна втратила сотні тисяч гектарів виноградників та низку відомих виноробних підприємств.

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Та на материку виноробні традиції й досі зберігають і продовжують. Як пише Ukraїner, неподалік Херсона вже понад 120 років існує єдине в Україні історичне шато князя Трубецького.

Крім нього, у регіоні діють ще 3 приватних виноробних підприємства: "Дім марочних коньяків "Таврія" у Каховці, виноробня в Білозерці та "Курінь" у Степанівці.

Зверніть увагу! Тож потенційно виноградарство Таврії у стані забезпечити й внутрішнього споживача, і ще й залишити на експорт.

"Курінь" у Степанівці

Восени 2011 року "Курінь" першим в Україні серед приватних виноробень отримав ліцензію на виробництво вина. У шато вирощують місцеві сорти винограду, збирають його вручну, акцентується на мускатних і лікерних винах, які потребують багато сонця для накопичення високого вмісту цукру.



Власник "Куреня" Микола Халупенко / Фото Ukraїner, Катя Акварельна

Описуючи своє господарство і підходи до вирощування винограду, власник "Куреня" Микола Халупенко наголосив, що вони працюють "без хімії" й роблять акцент на натуральності та екологічності вирощеної продукції, що відповідає сучасним трендам. Він впевнений, що майбутнє – за родинними винарнями.

Наш мікроклімат і Крим – майже однаковий. Набір температур теж – що в Криму, що в нас. Ну й вина у нас майже ідентичні. На жаль, Крим зараз окупований, тому ми вийшли з винами кримськими на ринок України,

– пояснив Халупенко.

Шато князя Трубецького

Інша відома таврійська виноробня – шато князя Трубецького, що у селі Веселому. Її співвласник Олексій Д'яков розповів, що виноробство на цій території активно розвивалося з кінця XIX століття.

Що відомо про історію шато князя Трубецького? Перші виноградники були закладені у маєтку Трубецького в Козацькому у 1896 році. У 1917 році маєтки у Веселому та Козацькому привласнила радянська влада.



Тож виноробне господарство згодом дістало назву "Винрадгосп імені Леніна" (там виготовляли відомі радянські вина "Оксамит України", "Перлина Степу", "Наддніпрянське").

Після тривалого оновлення, підприємство запрацювало у 2009 році. Нові власники прагнули реалізувати проєкт виноробні європейського рівня для виробництва сухих вин за класичними французькими технологіями. Важливою складовою для розвитку українського виноградарства і виноробства Д'яков називає зміну світогляду у ставленні до вітчизняного продукту.



Шато князя Трубецького / Фото Ukraїner, Іринка Громоцька

Він звернув увагу на те, що у всіх виноробних країнах – Франції, Італії, Іспанії – населення дуже патріотично ставиться до своїх вин. Натомість в Україні такого, на жаль, немає.

В Україні чомусь така дивна ситуація, що наші сомельє часто продають італійські вина, а не українські. Не пропонують насамперед наші вина, навіть якісні,

– зазначив Д'яков.

"А в Італії ти зайдеш до ресторану, і перші всі позиції будуть італійські, і десь у кінці може буде пару французьких. Тому треба, щоб якось ще ментально ці процеси пройшли, світогляд у цій частині змінився", – підкреслив співвласник шато.

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