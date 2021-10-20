Zoox протестует беспилотные автомобили на улицах Сиэтла
Источник:New Atlas
Компания Zoox, принадлежащая техногиганту Amazon, протестует свои беспилотные автомобили на улицах Сиэтла. Дело в том, что город является довольно холмистым и дождливым, поэтому – предлагает идеальные условия для испытаний.
Беспилотные автомобили и другие автономные транспортные средства имеют огромный потенциал для того, чтобы предложить новый опыт перевозок – быстрее, безопаснее и удобнее. Сегодня разработкой и внедрением таких инновационных технологий занимаются ведущие компании мира и совершенно новые игроки на рынке.
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Значимый этап
Ранее разработчик автономных транспортных средств Zoox испытал авто L3 в Лас-Вегасе и Сан-Франциско. Поэтому Сиэтл – следующий важный шаг.
Улицы Сиэтла всегда были большим испытанием для автомобилистов. Город окружают многочисленные холмы, водоемы и вечнозеленые леса. Кроме того, там часто наблюдаются дожди.
Вызовы Сиэтла позволят нам отточить наш программный стек и в конечном итоге улучшить поведение наших автомобилей,
– отметил директор по прогнозированию в Zoox Кай Ван.