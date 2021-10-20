Zoox протестует беспилотные автомобили на улицах Сиэтла

Компания Zoox, принадлежащая техногиганту Amazon, протестует свои беспилотные автомобили на улицах Сиэтла. Дело в том, что город является довольно холмистым и дождливым, поэтому – предлагает идеальные условия для испытаний.

Беспилотные автомобили и другие автономные транспортные средства имеют огромный потенциал для того, чтобы предложить новый опыт перевозок – быстрее, безопаснее и удобнее. Сегодня разработкой и внедрением таких инновационных технологий занимаются ведущие компании мира и совершенно новые игроки на рынке.

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Значимый этап

Ранее разработчик автономных транспортных средств Zoox испытал авто L3 в Лас-Вегасе и Сан-Франциско. Поэтому Сиэтл – следующий важный шаг.

Улицы Сиэтла всегда были большим испытанием для автомобилистов. Город окружают многочисленные холмы, водоемы и вечнозеленые леса. Кроме того, там часто наблюдаются дожди.

Вызовы Сиэтла позволят нам отточить наш программный стек и в конечном итоге улучшить поведение наших автомобилей,

– отметил директор по прогнозированию в Zoox Кай Ван.

В рамках тестирования проверят авто на базе внедорожников Toyota Highlander. Оно будет использовать новейшее программное обеспечение и датчики для картографирования расположения и передвижения. Известно, что за рулем будет находиться водитель безопасности – при необходимости он будет переключаться на ручной режим.