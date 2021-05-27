Украинский город отправит 100 килограммов батареек на переработку в Европу

В Житомире собрали 100 килограммов отработанных батареек, их передадут на переработку в Румынию. Такую инициативу город поддерживает уже не впервые.
Сбор проходил в рамках культурно-урбанистического фестиваля "Мастерская города Житомира". Его проводят в городе уже несколько лет подряд.
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Организаторы проекта стремятся привлечь внимание горожан к проблемам окружающей среды, сохранить ее от токсичных отходов, повысить общий уровень экологического сознания.
К концу мая 2021 батарейки отправят на румынский завод GreenWee. Там их переработают, чтобы повторно использованы в промышленности такие металлы:
- цинк;
- марганец;
- кадмий;
- никель;
- литий;
- свинец.
Заметим, что GreenWee расположен недалеко от города Бузау, Румыния. Там перерабатывают старую электронную технику, а с 2011 года – и батарейки.
Завод работает уже почти 15 лет / Фото GreenWee
Важный пример
Как отметила Валентина Седляр из департамента экономического развития, очень важно, что эти батарейки не будут загрязнять окружающую среду.
Даже такой небольшой шаг весом в 100 килограммом сможет показать пример эффективного обращения с опасными отходами,
– подчеркнула она.
В городском совете Житомира надеются, что на этом проект не будет останавливаться, а жители города и в дальнейшем иметь возможность проявить свою сознательность.Справка. Ученые выяснили, что лишь 1 батарейка может загрязнить около 16 квадратных метров земли. При этом, последствия будут ощутимы в течение десятилетий.