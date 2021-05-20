Победительница получит грант в размере 30 000 гривен для развития идеи и проекта. Все без исключения участницы получат контакты и шанс представить свои идеи и проекты инвесторам, которые поддерживают женские стартапы.

Интересно Американский Founder Institute выберет стартапы из Украины

Почему это важно

Ежегодно женское предпринимательство в ИТ-сфере становится все более успешным. По данным Boston Consulting Group, стартапы, основателями которых являются женщины, становятся вдвое более успешными, чем мужские стартапы. Однако между возможностями женщин и мужчин в развитии собственных проектов все еще наблюдается существенный разрыв.

Интересно! Исследование Women Who Tech 2020 показало, что инвесторы проверяют женские стартапы тщательнее, а следовательно 50% женщин-основательниц считают, что они собрали бы больше финансирования, если бы были мужчинами.

Участие

В проекте могут принять участие девушки и женщины в возрасте от 18 лет, которые:

имеют интересные идеи и авторское видение собственного дела;

являются обладательницами уже работающего технологического бизнеса или одними из основателей технологических стартапов (но в команде работают и девушки, и юноши).

Чтобы присоединиться, нужно заполнить форму, где обязательное требование – указать мотивацию. Далее нужно пройти отбор и с 1 по 10 июня подготовиться к мероприятию. 11 июня 2021 на Women's Pitch Day станет известно имя победительницы, а другие участники получат перспективные возможности. Зарегистрироваться можно до 31 мая по ссылке.

Какие преимущества для женщин

участницы войдут в сообщество женщин-основательниц женских стартапов; пройдут интенсивное обучение от организаторов проекта; прокачают свои навыки самопрезентации; узнают как выявить боли клиента и создать продукт, на который будет спрос; научатся создавать "идеальный" питч для инвесторов; получат комментарии от экспертов и експерток по реализации проектов.

Организатором выступает Центр Развития КСО (инициатива Девушки STEM) совместно с платформой по развитию осознанного предпринимательства n.cubator. Проект внедряется при поддержке UKRSIBBANK BNP Paribas, CISCO, WebEx, Lenovo и Министерства цифровой трансформации Украины.