Время пролетит незаметно: лучшие комедии для путешествия в поезде

Путешествие по железной дороге – это не только способ добраться в вожделенное место отпуска, посетить родных или вернуться домой из командировки. Это своеобразный ритуал, который позволяет расслабиться и побыть наедине с собой.

Поезда неизменно остаются одним из самых популярных видов транспорта, ведь очень удобны и дарят особое ощущение уюта.

К теме Вся жизнь – дорога: 5 фильмов, события которых происходят в поезде

Чтобы вы не скучали в дороге и чувствовали себя почти как дома, Инновации 24 подготовили подборку хороших комедий разных времен.

Джентльмены

Год выхода: 2019

2019 Страна: CША, Великобритания

CША, Великобритания Оригинальное название: The Gentlemen

The Gentlemen Режиссер: Гай Ричи

Гай Ричи В главных ролях: Мэттью Мак-Конеги, Чарли Анна, Мишель Докери, Эдди Марсан, Колин Фаррелл, Хью Грант

Мэттью Мак-Конеги, Чарли Анна, Мишель Докери, Эдди Марсан, Колин Фаррелл, Хью Грант Продолжительность: 113 минут

Открывает нашу подборку комедийный боевик британского кинорежиссера Гая Ричи, который одновременно выступил соавтором его сценария. Интересно, что снять эту ленту он задумал еще в 2009 году. Возвращение Ричи в гангстерские фильмы и невероятно удачно подобранный актерский состав гарантируют, что в течение 2 часов вы будете наслаждаться сногсшибательным сюжетом, а изящные нотки британского юмора не оставят вас равнодушными.

Лента рассказывает историю Мики Пирсона, который переехал из США в Великобританию. Свой острый ум человек решил направить на создание бизнес-империи по производству марихуаны. Это приносит ему немалые прибыли.

Смотрите трейлер фильма "Джентльмены"​



Но потом на пути Мики одно за другим появляются препятствия, ведь криминальный мир никого не жалеет. Впрочем, даже при самых сложных обстоятельствах настоящий мужчина всегда остается джентльменом.



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Жена напрокат

Год выхода: 2011

2011 Страна : CША

: CША Оригинальное название: Just Go with It

Just Go with It Режиссер: Деннисс Дуган

Деннисс Дуган В главных ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Бруклин Декер, Николь Кидман

Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Бруклин Декер, Николь Кидман Продолжительность: 116 минут

В эту американскую комедию пригласили сразу нескольких голливудских звезд. К слову, сам фильм является римейком комедии "Цветок кактуса", премьера которой состоялась еще в 1969 году.

Главный герой Дэнни Маккаби – заядлый холостяк. Он успешный пластический хирург, который делает вид, что имел за плечами несчастливый брак, чтобы обольщать женщин. Этот "хитрый" план бесперебойно работает, пока Маккаби не встречает девушку своей мечты.

Смотрите трейлер фильма "Жена напрокат":



Отношения развиваются стремительно и, чтобы скрыть ложь, он втягивает во всю эту историю свою коллегу Кэтрин и ее детей. И здесь не обойдется без курьезов. Наконец, обоим приходится окончательно разобраться в своих чувствах.

Стажер

Год выхода: 2015

2015 Страна: CША

CША Оригинальное название: The Intern

The Intern Режиссер: Нэнси Мейерс

Нэнси Мейерс В главных ролях: Роберт де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо, Адам Девин, Рейд Скотт

Роберт де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо, Адам Девин, Рейд Скотт Продолжительность: 121 минута

Многие считают, что истории о пенсионерах – это о домике в деревне или посиделках на лавочках. Но этот фильм покажет, что пожилые люди могут по-настоящему удивлять и вдохновлять.

Бену Уиттакеру уже 70, он вдовец. Сын с семьей живет в другом штате, однако дедушка не сидит сложа руки. Он устраивается стажером в офис интернет-магазина и пытается быть "на одной волне" с коллективом, который ему во внуки годится. Фильм невероятно трогательный и одновременно добрый и веселый.

Смотрите трейлер фильма "Стажер":​



Блестящий актерский дуэт Роберта де Ниро и Энн Хэтэуэй и по-настоящему искренний юмор – отличный выбор для просмотра в путешествии.

Если свекровь – монстр

Год выхода: 2005

2005 Страна: США

США Оригинальное название: Monster-in-Law

Monster-in-Law Режиссер: Роберт Лукетич

Роберт Лукетич В главных ролях: Дженнифер Лопез, Джейн Фонда, Майкл Вартан, Ванда Сайкс

Дженнифер Лопез, Джейн Фонда, Майкл Вартан, Ванда Сайкс Продолжительность: 101 минута

За плечами у Шарлотты собрался ряд удачных и не очень свиданий вслепую, прежде чем она встретила мужчину своей мечты. С Кевином она готова провести всю свою жизнь, но выясняется, что на пути к сказке стоит его мать. Она отнюдь не настроена на дружеские отношения с будущей невесткой.

Смотрите трейлер фильма "Если свекровь – монстр":​



Виола стремится отпугнуть любимого от сына и наконец сорвать их свадьбу – и отступать она не намерена. Однако ради человека, которого оба любят, женщинам придется идти друг другу на встречу.

Блондинка в эфире

Год выхода: 2014

2014 Страна : США

: США Оригинальное название : Walk of Shame

: Walk of Shame Режиссер: Стивен Брилл

Стивен Брилл В главных ролях : Элизабет Бэнкс, Джеймс Марсден, Гиллиан Джейкобс, Сара Райт, Итан Сапли, Билл Барр, Кен Давитя

: Элизабет Бэнкс, Джеймс Марсден, Гиллиан Джейкобс, Сара Райт, Итан Сапли, Билл Барр, Кен Давитя Продолжительность: 95 минут

Меган Майлз – репортер из Лос-Анджелеса, больше всего она хочет стать ведущей новостей. Девушка оказывается фактически в шаге от заветной должности, однако в ночь перед кастингом попадает в курьезную ситуацию. Она просыпается в постели с незнакомым мужчиной и вспоминает, что была в ночном клубе.

Смотрите трейлер фильма "Блондинка в эфире":



Оказавшись на окраине города без единого цента в кармане, Майлз понимает, что к прослушиванию осталось всего несколько часов. И от того, успеет она или нет, зависит ее дальнейшая карьера. Лента показывает, что хороших людей вокруг можно встретить даже там, где совсем этого не ждешь.

Укрощение строптивого

Год выхода: 1980

1980 Страна : Италия

: Италия Оригинальное название : II Bisbetico Domatoї

: II Bisbetico Domatoї Режиссер: Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча

Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча В главных ролях : Адриано Челентано, Орнелла Мути, Пипо Сантонастазо, Эдит Питерс

: Адриано Челентано, Орнелла Мути, Пипо Сантонастазо, Эдит Питерс Продолжительность: 102 минуты

Есть фильмы, неподвластные времени. Именно поэтому предлагаем для просмотра легендарный фильм Франко Кастеллано и Джузеппе Моччи, снятый более 40 лет назад. Посмотреть его впервые или освежить в памяти любимые сцены – точно хорошая идея.

40-летний фермер Элия в исполнении Адриано Челентано – холостяк и ворчун, который совершенно не умеет ладить с женщинами. Вопреки своему желанию, фермеру приходится приютить у себя на ночь Лизу Сильвестри, которую хоть и не сразу, но привлекает его неприступность.

Смотрите неофициальный трейлер фильма "Укрощение строптивого"​





Сложный характер Элии не пугает упорную девушку. Преодолев немало вызовов вместе, хозяин дома и его гостя все же находят общий язык.

Приятного просмотра!