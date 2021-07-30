Volocopter совершил первый публичный полет своего воздушного такси: мощное видео
Источник:New Atlas
Немецкий авиационный стартап Volocopter сделал очередной шаг навстречу будущему, в котором людей и грузы будут перевозить летающие такси. Компания провела первый пилотируемый полет электрического вертолета Volocopter 2X.
Важное событие произошло в рамках выставки AirVenture Oshkosh 2021 (региональный аэропорт Уиттман, Висконсин). Это первый испытательный полет eVTOL с экипажем в США.
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Детали
Volocopter 2X взлетел с пилотом на борту и поднялся на высоту 50 метров. Демонстрационный полет продлился 4 минуты. Электрическое транспортное средство достигло максимальной скорости 29 километров в час. Кроме того, зрители могли ознакомиться с моделью самолета VoloCity непосредственно на земле.
Самолет VoloCity / Фото Volocopter
Этот полет является важной вехой для отрасли и напоминанием о том, что наш коммерческий запуск быстро приближается. Лидерство в сертификации, низкий уровень шума и глобальное партнерство – то, чего мы хотим,
– отметил Флориан Рейтер, генеральный директор Volocopter.
Первый публичный полет Volocopter 2X: смотрите видео