Разрешение на полеты VoloConnect может получить уже к 2026 году. По крайней мере, на это надеются в руководстве компании.

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Основные характеристики:

в салоне нового VoloConnect смогут одновременно находиться 4 человека;

максимальный запас его хода на одном заряде достигает 100 километров;

новое аэротакси сможет развивать скорость до 250 километров в час.

Чем особая модель VoloConnect

С момента появления на рынке летающих такси в 2013 году Volocopter представил несколько различных версий своего полностью электрического самолета, постепенно улучшая конструкцию.



Вскоре начнутся испытания нового аэротакси / Фото Volocopter

Разработчикам удалось сделать его более стабильным, более мощным и более аэродинамическим. Поэтому новый VoloConnect несколько отличается от конструкции своих предшественников.

Едва ли не самые заметные различия – в системе вертикального взлета и посадки. Ведь ранее модели Volocopter функционировали, по сути, как гигантские дроны.

Зато новое аэротакси использует горизонтальные винты, чтобы подниматься в воздух и регулировать высоту, а затем движется благодаря горизонтальным пропеллерам.

Обратите внимание! Уменьшен прототип VoloConnect разрабатывали и испытывали в течение 2 лет. В ближайшее время планируют начать тестирование полноразмерной модели.