Военные США получили необычное судно, похожее на Ноев Ковчег: фото

Военно-морские силы США получили на вооружение швартовы баржу APL 67. Через нестандартную форму американцы сравнивают ее с библейским ковчегом Ноя.

Баржа назначила, чтобы там временно размещали моряков. Мовиться о ситуации, если, например, их основное судно ремонтуватимуть.

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В таких случаях командованию Военно-морских США не придется искать место. Фактически баржа – это своего рода плавучий отель. Его обустроили так, чтобы проживать там было комфортно.

Плавучая "казарма" для американцев / Фото ВМС США

Что известно об APL 67

В судна нет двигателей, оно не оснащено оружием.

Длиной плавучая казарма достигает 267 метров, ширина – более 20.

более 20. Высота баржи эквивалента примерно 4 этажам над водой.

Судно рассчитано всего на 228 рядовых и 56 офицеров.

Для них обустроили комнаты отдыха, прачечные, парикмахерскую, фитнес-центр и медицинские кабинеты.

Сегодня судна уже есть на вооружении армии США, сейчас они находятся в разных странах. APL 67 пока транпортують из города Паскагула, что в Миссисипи, в Сан-Диего в Калифорнии. Оттуда оно через Тихий океан отправится в японскую Йокосуку, где базируется седьмой флот.