ВМС США испытали двигатель второй ступени гиперзвуковой ракеты
Источник:Defense News
Военно-морские силы США провели испытания ракетного двигателя для гиперзвукового оружия. Ожидается, что ракета сможет летать со скоростью 6 000 километров в час – это в 5 раз больше чем скорость звука.
Ракета сможет маневрировать на различных высотах, поэтому ее сложно будет обнаружить с помощью наземных радаров. Ее планируют применять как на море, так и на суше.
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Детали
Успешные испытания первой степени произошли 25 августа в Промонтори, штат Юта. В рамках мероприятия проверили систему управления вектором тяги ракетного ускорителя. Испытания второй степени – весомый шаг к развертыванию гиперзвукового оружия для ВМС США и армии.
За считанные минуты истребители ВМФ и армии смогут поражать важные цели в сотни или даже тысячи миль от них. Доставка гиперзвуковой оружия – один из главных приоритетов Министерства обороны,
– говорится в заявлении ВМС США.