Пагубное влияние карантина: как человек может измениться за 5 лет – шокирующее фото

Длительные локдауны и постоянная изоляция могут иметь пагубное влияние, растянутое во времени. Британские медики спрогнозировали, как может выглядеть среднестатистический человек через 5 лет, если не будет уделять достаточно внимания своему образу жизни.

Группа экспертов предупредила, что говорится о негативном влиянии привычек, сформированных во время пандемии, на наше здоровье. Говорится о долгосрочной перспективе.

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Иллюстрация шокирует

Чтобы визуализировать свои неутешительные прогнозы, фармацевтическая компания LloydsPharmacy показала соответствующую иллюстрацию. Там предполагают, что уже к 2026 году:

кожа человека станет желтоватой из-за недостатка солнечного света;

человек наберет вес из-за отсутствия физических упражнений;

у него может развиться горб через плохую осанку;

зрение, вероятно, также ухудшится, а волосы – будут выпадать.



Эксперты предостерегают о влиянии привычек, приобретенных во время карантина / Иллюстрация LloydsPharmacy

В LloydsPharmacy не считают, что работать дома – это плохо. Однако люди должны избегать работы с постели и регулярно делать короткие перерывы в работе и разминки.

Угрозы не только для тела, но и для психики

Доктор Киран Сеян отметил, что пандемия коронавируса вызвала "один из крупнейших сдвигов в человеческом поведении, когда-либо виденных".

Есть риск, что новые привычки и распорядки, которые возникли из-за ограничений, могут остаться. Говорится о времени, проведенном за экраном, и отсутствии мотивации к упражнениям,

– подчеркнул он.

И добавил, важно, чтобы люди понимали, что эти негативные изменения могут влиять как на индивидуальное здоровье, так и на психическое благополучие.

В LloydsPharmacy обнаружили, что за последние 12 месяцев количество запросов на консультации по снижению веса увеличилась на 155%, а по мигрени - на 87%.