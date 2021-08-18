Виртуальная реальность: украинский стартап получил грант в размере 310 тысяч долларов

Украинский стартап VRpartments, который предлагает решения для недвижимости, получил грант на сумму 310 тысяч долларов от польского инкубатора Unicorn Hub. Средства пойдут на развитие технологии и масштабирование проекта.

Решение призвано упростить процесс приобретения недвижимости с помощью современных технологий.

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Детали

Финансирование получили в рамках программы развития новых технологий и стартапов Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Отмечается, что команда прошла обучение в инкубаторе Unicorn Hub – он является частью программы Platformy startowe dla nowych pomysłów. В результате стартап получил equity free-финансирование. Объясняют, что в обмен на деньги стартап не должен отдавать долю в проекте.

О стартапе

VRpartments – это онлайн-риелтор, который расположен непосредственно в вашем смартфоне. Программа обеспечивает следующие возможности: выбрать и осмотреть квартиру, "прогуляться" по ней, а также – обустроить пространство с помощью виртуальной реальности.

Вы можете перемещаться в каждую комнату и ходить, как если бы вы действительно были там! Это похоже на чудо, но работает на мобильных телефонах, поэтому пользоваться им может каждый,

– отмечают разработчики.

Чтобы воспользоваться решением, необходимо загрузить мобильное приложение и применить картонные VR-очки.

Команда VRpartments

Лиза Хлопко – автор идеи и соучредитель стартапа;

Дмитрий Хлопко – CEO компании, который основал свой первый проект в возрасте 18 лет;

Тарас Гопко – СTO проекта, который имеет опыт запуска IT-продуктов на рынке Польши;

Игорь Яворский – Lead Architekt & 3D-designer.

Отмечается, что команда уже завершает работу над продуктом и готовится к релизу. Сейчас специалисты набирают пользователей – бета-тестеров своего решения. Компания намерена наращивать продажи в Польше и США.