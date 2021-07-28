Весомое достижение: электрическое такси Joby Aviation преодолело 240 километров на одном заряде
Источник:The Verge
Калифорнийский стартап Joby Aviation, который занимается разработкой электрического аэротакси, вышел на новый уровень. Так, электрический самолет компании совершил впечатляющий полет, протяженность которого составила 240 километров.
Главная цель демонстрационного полета – показать, как далеко аэротакси может пролететь без подзарядки, тем самым развеять опасения по поводу дальности полета и заряда батареи.
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Почему это важно
Сейчас это один из самых продолжительных полетов для электрического самолета, что эквивалентно поездке между Сиэтлом и Ванкувером или из Лос-Анджелеса в Сан-Диего. Такие региональные путешествия сотни раз в день делают самолеты крупных авиакомпаний. Замена загрязняющих самолетов самолетами с нулевым уровнем выбросов, такими как Joby, может стать важным шагом на пути к сокращению выбросов CO2.
Мы добились того, что многие считали невозможным с помощью современных аккумуляторных технологий. Таким образом, мы сделали первый шаг к тому, чтобы сделать удобные воздушные путешествия без выбросов вредных веществ между такими местами, как Сан-Франциско и озеро Тахо, Хьюстон и Остин, или Лос-Анджелес и Сан-Диего, повседневной реальностью,
– говорится в заявлении Джоба Бевирта, основателя и генерального директора Joby.
240-километровый полет самолета Joby Aviation: видео