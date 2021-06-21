Великобритания и Украина будут строить военные корабли и базы для отечественных ВМС

Великобритания будет сотрудничать с Украиной с целью строительства военных кораблей и баз для отечественных ВМС. Соглашение будет не только способствовать развитию сотрудничества между странами, но и поможет укрепить украинский флот, который сталкивается с реальными угрозами в Черном и Азовском морях.

Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС подписали Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк. Мероприятие состоялось в Одессе – на борту британского ракетного эсминца HMS DEFENDER.

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О меморандуме

Договор предусматривает:

совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании;

реконструкцию украинских судостроительных предприятий;

строительство двух баз ВМС Украины.

Кроме того, в рамках встречи состоялись совместные учения украинских, британских и американских военных. Их провели непосредственно на борту корабля.

HMS DEFENDER – ракетный эсминец типа 45 Королевского военно-морского флота Великобритании. Назначение – охрана авианосцев на переходе морем, обеспечение противовоздушной (ПВО) и противолодочной (ПЛО) обороны, борьба с надводными кораблями противника, нанесения ударов по береговым целям.

"Дефендер" является вторым кораблем Королевского флота, который прибыл в Одессу за последние несколько недель, после HMS TRENT. Отмечают, что совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей свидетельствуют о тесных связях, партнерстве и дружбе Великобритании и Украины.