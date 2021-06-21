Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС подписали Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель Министра обороны Украины Александр Миронюк. Мероприятие состоялось в Одессе – на борту британского ракетного эсминца HMS DEFENDER.
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О меморандуме
Договор предусматривает:
- совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании;
- реконструкцию украинских судостроительных предприятий;
- строительство двух баз ВМС Украины.
Кроме того, в рамках встречи состоялись совместные учения украинских, британских и американских военных. Их провели непосредственно на борту корабля.
"Дефендер" является вторым кораблем Королевского флота, который прибыл в Одессу за последние несколько недель, после HMS TRENT. Отмечают, что совместные морские проекты и регулярные визиты военных кораблей свидетельствуют о тесных связях, партнерстве и дружбе Великобритании и Украины.