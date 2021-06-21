Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС підписали Міністр із питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін і заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк. Захід відбувся в Одесі – на борту британського ракетного есмінця HMS DEFENDER.
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Про меморандум
Договір передбачає:
- спільне проєктування й будівництво військових кораблів в Україні та Британії;
- реконструкцію українських суднобудівних підприємств;
- будівництво двох баз ВМС України.
Крім того, в межах зустрічі відбулися спільні навчання українських, британських та американських військових. Їх провели безпосередньо на борту корабля.