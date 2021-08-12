Великобритания разрабатывает водородный авиалайнер, который будет перевозить до 100 пассажиров
12 августа 2021 , 12:20Читати новину українською
Источник:FlightGlobal
Британская компания Electric Aviation Group (EAG) занимается разработкой регионального самолета H2ERA, который будет работать на водородных топливных элементах. Компания убеждена, что такой подход поможет обеспечить нулевые выбросы парниковых газов.
Ближайшие 3 – 4 года EAG будет работать над доведением систем до шестого уровня технологической готовности. Демонстрационный самолет планируют запустить в 2026 году.
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Мы выбрали технологию, которая приносит максимальную пользу окружающей среде. Это сложно, но в то же время – большое количество интересных возможностей,
– отмечают в компании.
Детали
Компания намерена создать самолет, который:
- способен перевозить до 100 пассажиров;
- будет курсировать со скоростью 666 километров в час;
- имеет дальность полета до 2220 километров.