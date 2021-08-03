USF определил проекты, которые получат 250 000 долларов: 10 победителей

3 августа 2021 , 18:07
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Источник:

AIN.UA

Украинский фонд стартапов выбрал стартапы, которые получат по 25 000 долларов финансирования на развитие бизнеса. Лучшие 10 проектов выбрали в пределах 28 питча.

При оценке стартапов за основу взяли следующие критерии: команда, рынок, целесообразность финансирования, идея/продукт и стратегия развития.

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Победители

  1. Agrotop UA – платформа для управления агробизнесом.
  2. Clasee – решение для обмена знаниями с целью персонализированного обучения.
  3. MySat UA – STEM-конструктор и модель реального спутника.
  4. Sugarr – платформа, которая помогает больным диабетом следить за своим здоровьем.
  5. LuLL world – компания, которая разрабатывает резонансно-терапевтические гамаки.
  6. Deputy – цифровая платформа, что автоматизирует работу депутатов и позволяет информацию о проблемах жителей.
  7. Zeely – инструмент для создания вебсайтов.
  8. Smart ION – пространство "умных" модулей для управления светом.
  9. SolidERP – сервис для современных сервисных компаний.
  10. Insolar-T – система на базе ИИ, которая предназначена для повышения энергоэффективности.
Автор: Катерина Сердюк