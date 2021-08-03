Під час оцінки стартапів за основу взяли такі критерії: команда, ринок, доцільність фінансування, ідея/продукт і стратегія розвитку.

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Стартапи на етапі pre-seed