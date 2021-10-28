Уникальный район: в Техасе появятся многочисленные дома, напечатанные на 3D-принтере
28 октября 2021 , 23:52Читати новину українською
Источник:The Wall Street Journal
В Техасе появится район из домов, напечатанных на 3D-принтере. Авторы проекта убеждены, что решение позволит снизить затраты на строительство, одновременно получив качественное жилье.
Район обустроят в городе Остин, штат Техас. Проект является результатом сотрудничества строительных компаний Lennar Group и Icon.
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Детали строительства
Специалисты используют материал Lavacrete – бетонную смесь, которая оптимизирована для облегчения печати. Кроме того, будет применяться роботизированная система, которая сможет производить предметы со скоростью 25,4 сантиметра в секунду.
Преимущества технологии:
- скорость – обеспечивает возможность постройки дома в кратчайшие сроки;
- долговечность – жилье прослужит столько же, сколько и обычные постройки;
- надежность – жилье будет выдерживать сложные погодные условия;
- энергоэффективность – дома будут оснащаться фотоэлектрическими крышами.