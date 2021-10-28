Район облаштують у місті Остін, штат Техас. Проєкт є результатом співпраці будівельних компаній Lennar Group та Icon.

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Деталі будівництва

Фахівці використають матеріал Lavacrete – бетонну суміш, яка є оптимізованою для полегшення друку. Крім того, застосовуватиметься роботизована система, яка зможе виготовляти предмети зі швидкістю 25,4 сантиметра в секунду.

Переваги технології:

  • швидкість – забезпечує можливість зведення будинку у найкоротші терміни;
  • довговічність – житло прослужить стільки ж, скільки й звичайні будівлі;
  • надійність – помешкання витримуватиме складні погодні умови;
  • енергоефективність – будинки оснащуватимуться фотоелектричними дахами;