Район облаштують у місті Остін, штат Техас. Проєкт є результатом співпраці будівельних компаній Lennar Group та Icon.

Цікаво Інноваційні методи будівництва: у Швейцарії показали споруду HiLo, що знижує викиди CO2

Деталі будівництва

Фахівці використають матеріал Lavacrete – бетонну суміш, яка є оптимізованою для полегшення друку. Крім того, застосовуватиметься роботизована система, яка зможе виготовляти предмети зі швидкістю 25,4 сантиметра в секунду.

Переваги технології:

швидкість – забезпечує можливість зведення будинку у найкоротші терміни;

довговічність – житло прослужить стільки ж, скільки й звичайні будівлі;

надійність – помешкання витримуватиме складні погодні умови;

енергоефективність – будинки оснащуватимуться фотоелектричними дахами;

Будівництво є важливим та актуальним, адже у США є проблема нестачі житла в США. Однак скільки коштуватиме новітній будинок – наразі невідомо.