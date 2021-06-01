В Китае скупают лампы с камерами наблюдения: благодаря им родители контролируют детей

Умная лампа со встроенными камерами, которая помогает родителям следить за детьми, пока они делают уроки, приобретает популярность в Китае. Авторы разработки – владельцы TikTok. Dali Smart Lamp от компании ByteDance позволяет родителям коммуницировать с детьми на расстоянии, ведь синхронизируется со смартфоном и имеет функцию видеочата.

Умная лампа – это первый продукт технологического бренда Dali Education. Главная идея разработки состоит в том, чтобы те родители, которые много работают, могли следить ребенком, пока он делает уроки.

Примечательно Компании следят за работниками с помощью искусственного интеллекта, – Politico

Как это работает

Dali Smart Lamp оснащена двумя камерами: одна направлена ​​на ребенка, другая расположена над рабочим столом – она ​​позволяет родителям дистанционно контролировать своих детей, когда они учатся. К устройству прикреплен экран размером со смартфон: в нем применяется искусственный интеллект для указаний по математическим задачам и сложным словам. Кроме того, родители могут нанять преподавателя, который будет осуществлять цифровой контроль над детьми во время обучения.

Цена

Умное устройство стоит 120 долларов. Дорогую версию лампы, которая посылает предупредительные фотографии, когда ребенок сутулится, можно приобрести за 170 долларов.

Разработка пользуется большой популярностью среди китайцев, ведь ByteDance продала более 10 000 единиц устройства только в течение месяца с момента запуска в октябре 2020 года. Устройство получило только положительные отзывы в китайских социальных сетях. ByteDance ежемесячно продавала умные лампы на 1,5 миллиона долларов на китайском маркетплейсе Tmall, которым владеет Alibaba.