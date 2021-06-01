У Китаї скуповують лампи з камерами спостереження: завдяки їм батьки контролюють дітей

Розумна лампа з вбудованими камерами, яка допомагає батькам стежити за дітьми, поки вони роблять уроки, набуває популярності у Китаї. Автори розробки – власники TikTok. Dali Smart Lamp від компанії ByteDance дає змогу батькам комунікувати з дітьми на відстані, адже синхронізується зі смартфоном та має функцію відеочату.

Розумна лампа – це перший продукт технологічного бренду Dali Education, який компанія запустила у жовтні. Головна ідея розробки полягає в тому, аби ті батьки, які багато працюють, могли стежити за дитиною, поки вона робить уроки.

Варте уваги Компанії стежать за працівниками за допомогою штучного інтелекту, – Politico

Як це працює

Dali Smart Lamp оснащена двома камерами: одна спрямована на дитину, інша розташована над робочим столом – вона дозволяє батькам дистанційно контролювати своїх дітей, коли вони навчаються. До пристрою прикріплений екран розміром зі смартфон: в ньому застосовується штучний інтелект для вказівок щодо математичних задач та складних слів. Крім того, батьки можуть найняти викладача, який здійснюватиме цифровий контроль за дітьми під час навчання.

Ціна

Розумний пристрій коштує 120 доларів. Дорожчу версію лампи, яка надсилає попереджувальні фотографії, коли дитина сутулиться, можна придбати за 170 доларів.

Розробка користується неабиякою популярністю серед китайців, адже ByteDance продала понад 10 тисяч одиниць пристрою лише впродовж місяці з моменту запуску в жовтні 2020 року. Пристрій одержав лише позитивні відгуки в китайських соціальних мережах. ByteDance щомісяця продавала розумні лампи на 1,5 мільйона доларів на китайському маркетплейсі Tmall, яким володіє Alibaba.