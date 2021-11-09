Укрзализныця получила новые дизель-поезда отечественного производства

На маршрутах Укрзализныци появятся два новых дизель-поезда отечественного производства ДПКр-3. Всего должны запустить 20 таких поездов.

Транспорт изготовлен специалистами "Крюковского вагоностроительного завода". Проект внедряется в рамках программы президента "Большая стройка".

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Новый поезд / Фото Офис президента

Что еще известно

Следующий поезд будет доставлен до конца 2021 года. Еще два Укрзализныця получит в 2022 году. Общая стоимость всех 5 дизель-поездов составляет 840,6 миллиона гривен, а одного – 168,1 миллиона гривен. Вероятно, региональные экспрессы будут ездить по направлениям Измаил – Одесса, Харьков – Краматорск, Харьков – Лозовая, Харьков – Попасная.

Поезд внутри / Фото Офис президента

Ожидается, что два новых дизель-поезда в скором времени выйдут на маршруты: