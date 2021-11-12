Укрзализныця показала концепт капсульного плацкартного вагона

Укрзализныця продолжает работу над концептом обновленного плацкартного вагона. Ожидается, что она будет завершена в следующем году.

Проект подготовило АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов". Его реализация осуществляется в рамках программы президента "Большое строительство: новая железная дорога".

Важно Укрзализныця получила новые дизель-поезда отечественного производства

Концепт вагона / Фото фейсбук Укрзализныци

Подробности

Новый капсульный вагон – это самый важный подвижной состав для социальных железнодорожных перевозок. Известно, что в нем:

насчитывается 52 места увеличенных размеров;

правильная планировка полочек вдоль вагона, поэтому все пассажиры будут удобно размещаться в направлении движения;

для каждого пассажира есть стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальный светильник для чтения, розетка с разъемом USB;

личное пространство для каждого путешественника – шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу" для комфортного пребывания, что очень важно при ночном курсировании вагона;

интерьер выполнен с учетом современных требований к комфортному и безопасному путешествию.

Вагон изнутри / Фото фейсбук Укрзализныци

Полный текст публикации Укрзализныци:

Презентовали концепт капсульного плацкартного вагона

В следующем году Укрзализныця – Ukrzaliznytsia вместе с партнерами планирует завершить разработку концепта обновленного плацкартного вагона – важнейшего подвижного состава для социальных железнодорожных перевозок.

Один из проектов обновленного плацкартного вагона был представлен во время форума «Большая стройка: новая железная дорога».

В вагоне предусмотрено 52 места увеличенных размеров (длина 1920 мм, ширина 710 мм). Благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно размещаться на полках в направлении движения.

В предлагаемом варианте планирования у всех пассажиров будут равные условия пребывания и одинаковый набор функциональных устройств: у каждого свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным светильником для чтения, розеткой с разъемом USB. Более того, у каждого пассажира будет личное пространство — шторки позволяют отделить каждое место в полноценную «капсулу» для комфортного пребывания, что очень важно при ночном курсировании вагона.

Внутреннее оборудование интерьера выполнено с учетом современных требований к комфортному и безопасному путешествию.

Проект обновленного плацкартного вагона подготовлен АО "Днепровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов"

Детальнее по ссылке

https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/568341/

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