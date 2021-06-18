Укрзализныця модернизирует железнодорожную станцию "Святошин"

Компания Укрзализныця собирается модернизировать железнодорожную станцию "Святошин". Ремонтные работы будут осуществлять в рамках реализации проекта Kyiv City Express.

Открытие обновленной станции запланировано на август текущего года. Об этом заявил глава пассажирского направления компании Александр Перцовский.

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Что изменится

установят систему считывания электронных билетов, что предназначена для подсчета пассажиров, в том числе – льготников;

ожидают, что в будущем станция будет принимать только новые электрички.

компания намерена запустить несколько новых маршрутов, к примеру Буча – Святошин.

Стоимость работ оценивают в 16 миллионов гривен. Однако пока договор с победителем тендера на модернизацию станции не подписан.

Kyiv City Express – проект, целью которого является внедрение комфортных пригородных поездов. Общая сумма – 10 миллиардов гривен. В рамках инициативы уже запущена модернизированная электричка из Боярки через Вишневое в Киев, а в марте – из Бучи через Ирпень.