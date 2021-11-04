Укрзализныця модернизировала четвертый инклюзивный поезд: что улучшили

Укрзализныця завершает модернизацию инклюзивного пригородного электропоезда. Это уже четвертый поезд, приспособленный для маломобильных пассажиров.

В составе пригородного электропоезда ЕР2 №1232 10 вагонов. В скором времени он выйдет на маршруты Львовской железной дороги.

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Подробности

Капитально-восстановительный ремонт с элементами модернизации провели специалисты Киевского электровагоноремонтного завода АО "Укрзализныця". Работы были направлены на учет нужд маломобильных групп населения.

Стоимость модернизации составила около 72 миллиона гривен. Из них на обустройство элементов безбарьерности направили 2 миллиона гривен.

В основе – безбарьерность

В рамках модернизации специалисты:

создали условия для удобной перевозки велотранспорта и лыжного снаряжения;

обустроили пандусы, перила и места для людей на колесных креслах;

улучшили туалетные помещения;

предусмотрели пеленальные столики для пассажиров с детьми;

разместили желтые ограничительные линии в тамбурах и полу;

разработали информационные указатели, нанесенные шрифтом Брайля;

покрасили внутреннюю входную дверь вагонов в контрастный оранжевый цвет.

оснастили входную дверь удобным электронным управлением;

установили кнопки вызова поездной бригады.

По словам заместителя директора по производству ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод АО "Укрзализныця" Василия Минчуры, до конца года планируют завершить проектирование пандусов для посадки и высадки пассажиров с низких платформ. Целесообразность их дальнейшего использования будет проанализирована в процессе.

В настоящее время на заводе проводят модернизацию с учетом требований безбарьерности еще четырех электропоездов: двух составов Донецкой железной дороги и по одному – Южной и Юго-Западной железных дорог. Ожидается, что работы будут завершены до конца 2021 года.