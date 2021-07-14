В Украине появилась официальная инстаграм-страница: первые сообщения

Теперь официальная страница Украина есть и в инстаграми - с юзернейм @ ukraine.ua. Она полностью англоязычной, чтобы охватить как можно больше иностранной аудитории.

Это – новый канал коммуникации для продвижения Украины в мире, который развивает МИД и Украинский институт. Кроме этого, наше государство уже имеет свою официальную страницу в фейсбуке и твиттере.

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В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что страница поможет в продвижении положительного имиджа Украины среди иностранной аудитории.

Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходящей ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита,

– отметили на сайте МИД.

Там отметили, что посетители и подписчики страницы @ukraine.ua смогут получать информацию о популярных туристических местах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, Украине и украинцах.

Что публикуют на инстаграм-странице Украины

Администраторы страницы используют фотографии украинских фотографов – партнеров фотобанка на официальном сайте Украине и бренд Украины UkraineNOW.

Первые сообщения на инстаграм-странице @ukraine.ua появились еще 28 июня. По состоянию на 14 июля за ней следят 144 пользователи. Там уже опубликовали ряд фотографий, в частности:

украинских Карпат;

"Памира" на Буковине;

острова Джарылгач;

столичного Подола;

инсталляции с фестиваля Burning Man;

озера в Иршанске в Черкасской области;

футбольного поля возле леса в Вышгороде;

пляжа в Счастливом на Херсонщине;

Черного моря в Крыжановке в Одесской области.

Что еще говорят в МИД

В ведомстве отметили, что развитие верифицированной инстаграм-страницы Украины осуществляют в рамках стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. "В 2021 году МИД впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины", – пояснили там.