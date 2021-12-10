Украинским пограничникам передали 60 современных дронов

Госпогранслужба закупила 60 современных беспилотных летательных аппаратов. Новейшие дроны могут использоваться в радиусе до 15 километров от оператора как днем, так и ночью.

Дроны приобрели в рамках государственного оборонного заказа на 2021 год. Общая стоимость техники составляет около 50 миллионов гривен.

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Подробности

Летательные аппараты будут служить для охраны государственных границ. В настоящее время ведомство получило 8 комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с самым современным мониторинговым оборудованием. Следующие 12 комплексов (36 дронов) должны быть переданы до конца года.

Комплектация

Три беспилотника DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Пульты дистанционного управления. Комбинированные подвесы с камерами дневного видения, тепловизионными камерами и лазерными дальномерами. Автоматизированное рабочее место на базе ноутбука и планшета для обеспечения возможности обработки полетной информации, разработки донесений, изучения метеообстановки, организации поисковых операций.

Основное предназначение дронов:

осуществление воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы;

совершение фото и видеофиксации выявленных правонарушений;

оперативное реагирование на изменения обстановки;

уменьшение нагрузки на личный состав.

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