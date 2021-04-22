Во время ремонта будут работать над восстановлением внешней обшивки и конструкций корпуса, винто-рулевого и якорно-швартового устройств, донно-забортной арматуры
Ранее Украинский завод отремонтирует 60-летнюю экспедиционную яхту
Особое внимание в пресс-службе завода обратили на ремонт люковых закрытий системы Мак-Грегора. "Эта работа выглядит особенно интересной", – подчеркнули там.
"Для ремонта люковых закрытий понадобится разобрать, восстановить элементы и снова собрать механизм Мак-Грегора. Работа любой сложности будет сделана качественно", – заверили в "Океане".
Что известно о судне NEW CAP
- Его построили в 1997 году на верфи Baltija Shipbuilding Yard в городе Клайпеда, что в Литве.
- Назначение этого сухогруза – перевозка генеральных грузов.
- По данным ресурса MarineTraffic, корабль NEW CAP плавает под флагом Либерии.
- Длина судна, которое будут ремонтировать в Украине, достигает 102 метра, а ширина – около 16.