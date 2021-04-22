Во время ремонта будут работать над восстановлением внешней обшивки и конструкций корпуса, винто-рулевого и якорно-швартового устройств, донно-забортной арматуры

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Особое внимание в пресс-службе завода обратили на ремонт люковых закрытий системы Мак-Грегора. "Эта работа выглядит особенно интересной", – подчеркнули там.

Справка. Говорится о закрытии с механизмом отката, состоящим из нескольких коробчатых секций, соединенных цепями.

"Для ремонта люковых закрытий понадобится разобрать, восстановить элементы и снова собрать механизм Мак-Грегора. Работа любой сложности будет сделана качественно", – заверили в "Океане".

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