Украинский сервис Watched привлек 450 тысяч долларов инвестиций от венчурного фонда QPDigital. Привлеченные средства намерены направить на масштабирование продаж, маркетинг и расширение команды.

Отмечают, что Watched – это высокотехнологичное решение, разработанное для оценки видеоконтента.

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Watched заинтересовал нас своей глубокой технологичностью, огромным потенциалом к ​​масштабированию и тем, что развивается в самых трендовых технологических направлениях 2021, согласно Gartner, а именно – Internet of Behaviors и II-инжиниринг,

– отметил управляющий партнер QPDigital Юрий Серещенко.

Стартап Watched: что известно

Watched – онлайн-сервис, с помощью которого можно оценивать эффективность видеоконтента. Для этого система использует искусственный интеллект. Платформа предоставляет компаниям, которые занимаются созданием и дистрибуцией контента, инструмент оценки эффективности и принятия решения в процессе создания или приобретения продукта.

Сервис анализирует видеоряд через оценку реакций зрителя. Так, компании смогут выявлять уровень эмоционального вовлечения и внимания аудитории. Watched широко используют онлайн-кинотеатры, компании в области производства видео, телеканалы и рекламные агентства.

Платформу основали в 2019 году. Авторы идеи – Алексей Шалденко и Артем Мельниченко. Сейчас штат сотрудников насчитывает 7 человек и 4 эдвайзера, однако со временем команда будет расти.

Украинский стартап Watched: смотрите видео