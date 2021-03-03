Украинский стартап Watched привлек 450 000 долларов инвестиций: для чего сервис
Украинский сервис Watched привлек 450 тысяч долларов инвестиций от венчурного фонда QPDigital. Привлеченные средства намерены направить на масштабирование продаж, маркетинг и расширение команды.
Источник:AIN.UA
Отмечают, что Watched – это высокотехнологичное решение, разработанное для оценки видеоконтента.
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Watched заинтересовал нас своей глубокой технологичностью, огромным потенциалом к масштабированию и тем, что развивается в самых трендовых технологических направлениях 2021, согласно Gartner, а именно – Internet of Behaviors и II-инжиниринг,
– отметил управляющий партнер QPDigital Юрий Серещенко.
Стартап Watched: что известно
Watched – онлайн-сервис, с помощью которого можно оценивать эффективность видеоконтента. Для этого система использует искусственный интеллект. Платформа предоставляет компаниям, которые занимаются созданием и дистрибуцией контента, инструмент оценки эффективности и принятия решения в процессе создания или приобретения продукта.
Сервис анализирует видеоряд через оценку реакций зрителя. Так, компании смогут выявлять уровень эмоционального вовлечения и внимания аудитории. Watched широко используют онлайн-кинотеатры, компании в области производства видео, телеканалы и рекламные агентства.
Украинский стартап Watched: смотрите видео
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