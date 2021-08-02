Украинский катер типа Island прошел учения возле побережья Грузии
Источник:Милитарный
Украинские моряки вместе с коллегами из Береговой охраны и Департамента пограничной полиции Грузии провели учения типа PASSEX. Это произошло в акватории Черного моря, у берегов Грузии.
Представителем Украины выступил патрульный катер "Славянск". Грузия привлекла к учениям катер "Очамчире" и патрульный катер "Сухуми" Департамента пограничной полиции.
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Патрульный катер "Славянск" типа Island / Фото из открытых источников
Почему это важно
Украинский средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и патрульный катер "Славянск" участвуют в ежегодных международных учениях Agile Spirit 2021. Нашу страну представляет сводное подразделение морской пехоты ВМС Вооруженных сил Украины. Оно прибыло в грузинский морской порт города Поти 22 июля. В этом году тренировки проходят в Сенаки (на западе Грузии) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии).
Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" / Фото из открытых источников
Главная цель тренировок – обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.
В рамках тренировок удалось отработать:
- элементы по тактическому маневрированию;
- спасение человека, который выпал за борт;
- передачу грузов;
- практические действия по буксировке.