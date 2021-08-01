В обучении приняли участие: корабельная-катерный состав Мариупольского отряда Морской охраны и подразделения Военно-Морских Сил ВСУ. Главная задача – отработать слаженность совместных действий по противодесантной обороны побережья Азовского моря.

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Детали

В рамках обучения образовались тактические группы, которые:

обеспечивали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, обследовали прибрежные воды для обеспечения безопасности рыбаков-любителей от случайного попадания в зону высадки десанта;

доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.

Пограничники и бойцы ВСУ отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражения надводной цели и ликвидации плавучей мины.

Отмечают, что во время учений специалисты зафиксировали приближение корабля Береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.

Несмотря на частые провокации русских в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в обстановке, но "недружественные соседи" легли в дрейф и следили с расстояния около 6 морских миль,

– говорится в сообщении.

Результат

Военные учения четко продемонстрировали профессионализм и слаженность команд. Они получили оценку "хорошо", что свидетельствует о надлежащей готовности подразделений к выполнению поставленных боевых задач.