Альтернатива пластику: украинцы создают пакеты из кукурузного крахмала

Украинская zero waste компания COOLECO предлагает своим клиентам ряд экологичных товаров. Среди них – пакеты из кукурузного крахмала, что особенно важно на фоне запрета пластиковых.

Их изготавливают непосредственно в Украине. Такие пакеты сертифицированы для домашнего компостирования. В их составе вообще нет пластика.

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Хранить пакеты из кукурузного крахмала можно до 1,5 года. Чтобы начался процесс разложения, им необходим кислород, влага, а также бактерии.

Что известно о COOLECO

Компанию основали в феврале 2018 года в Киеве. Каждый месяц 5% от прибыли там передают на благотворительность. В 2020, например, помогали бездомным.

Мы хотим сделать мир, который нас окружает, лучше. Показать, как еще можно заботиться о себе, о своем будущем и о будущем нашей планеты,

– говорится на их сайте.

В целом COOLECO позиционирует себя как бренд, который предлагает альтернативу пластиковым вещам в повседневной жизни украинцев.

Что еще можно приобрести в COOLECO:

дождевики из картофельного крахмала;

этические презервативы;

натуральные жвачки;

лаки для ногтей и средства для его снятия;

термочашки и бутылки;

бамбуковые стаканы;

соломинки;

мешочки для покупок, авоськи и шоперы;

и даже экологическую зубную нить.

Запрет пластиковых пакетов в Украине

Кроме Украины, свою продукцию COOLECO получает из разных частей мира – США, Канады, Европы и Азии. Ряд товаров изготавливают самостоятельно, в частности – многоразовые бахилы.

Отметим, что 1 июня нардепы поддержали законопроект, призванный урегулировать распространение и оборот пластиковых пакетов в Украине.

Он предусматривает запрет на распространение определенных видов пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и ресторанного хозяйства.

Речь идет о сверхтонких, тонких и оксобиоразлагаемых (на 99% состоящих из обычного полиэтилена) пластиковых пакетах.

Нарушителям придется заплатить штраф – от 1 700 до 3 400 гривен. Если же случилось уже не впервые, соответствующая сумма возрастает до 3 400 – 8 500 гривен.



Запрет пластиковых пакетов – что известно / Инфографика 24 канала