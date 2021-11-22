Украинская Linemedia начала сотрудничество с Нигерией, Ганой и Кенией в сфере продаж грузовой и специализированной техники. В августе 2019 года компания запустила региональные версии интернет-портала Autoline.
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Почему Нигерия, Гана и Кения
На решение реализовывать услуги компании на этих рынках повлияли два фактора:
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Ведущие страны в отрасли
"Кения, Гана и Нигерия – лидеры на континенте в импорте автомобильной и специализированной техники", – утверждает представитель Autoline, менеджер по развитию Назар Лисовец. В свою очередь, аналитическая компания Mordor Intelligence прогнозирует, что в период с 2016 по 2026 год африканский рынок техники продемонстрирует 5,8% среднегодового темпа роста. Этот показатель учитывает возникновение новых инфраструктурных объектов на Западе (строительство, перевозка) и развитие промышленности.
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Понятный локальный язык
Нигерия, Гана и Кения используют для ведения бизнеса английский, что заметно упростило запуск трех региональных версий интернет-портала Autoline на английском языке в августе 2019 года.
Быстрый рост общей экономики многих африканских стран создает необходимость улучшения инфраструктуры. Правительство, органы развития и даже компании приступили к инвестированию проектов развития инфраструктуры в африканских странах,
– констатирует Эхаб Мурад, исполнительный директор арабско-иерусалимской Equipment Trading Co.
Вдобавок, даже африканские власти начали активно инвестировать в области горных и оросительных проектов по всему континенту. Все эти факторы привели к повышению затрат на специализированную технику.
И хотя показатели с пересчетом на душу населения отстают от западных и азиатских стран, динамика свидетельствует о значительных изменениях в будущем. Уже сейчас импорт на континент составляет около 550 миллиардов долларов в год.
Планы развития на рынках Африки
По информации Mordor Intelligence, рост спроса на механизацию и повышение количества маленьких фермеров, владеющих тракторами, привел к формированию закрытого рынка частными компаниями. Теперь в Нигерии, Гане и Кении стало труднее привлекать местных продавцов даже на безвозмездной основе, учитывая сильных локальных монополистов, удерживающих покупателей от перехода к конкурентам. Еще одной проблемой является отсутствие крупных продавцов (дилеров техники, грузовиков).
Продавцы техники, размещающие свои предложения на Autoline, могут удовлетворить все основные запросы африканских покупателей в грузовых, коммерческих автомобилях, автобусах и запчастях путем взаимодействия с украинским сервисом.
Мультипликация опыта
Украинские компании давно начали практиковать сотрудничество с Африкой. К примеру, украинская ИТ-компания Genesis в 2019 году выкупила портал OLX на пяти африканских рынках. Сооснователь Genesis Jiji Владимир Многолетний рассказал, что компания занимается Африкой уже 5 лет. За это время им удалось построить крупнейший классифайд (площадку для объявлений) в Нигерии: на Jiji размещают более 1 миллиона активных объявлений, с месячной аудиторией более 6 миллионов уникальных пользователей (большая часть из которых пользуется программой).
Итоги
Выход Autoline на африканский рынок был обусловлен не только отсутствием достойных порталов с арендой/покупкой грузовой и автобусной техники, но и накопленным опытом украинских продуктовых компаний, что приведет к масштабированию успеха на международных рынках. Примеры Autoline и Genesis ценны как для отечественных предпринимателей, так и для иностранных. Надеемся, что они ускорят вывод еще большего ассортимента украинских продуктов на африканский рынок.
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