Как украинцы развивают инфраструктуру для электромобилей: успешные примеры
Украинские компании Go To-U и TOKA стремятся сделать пользование экологическим частным транспортом таким же привычным и комфортным, как вождение авто с двигателем внутреннего сгорания.
Источник: Ukraиner
Меньше шума и выхлопных газов на дорогах, дешевле заправки и проще техническое обслуживание – это преимущества машин на электротяге. Но чтобы пересесть на электромобили, водителям нужен доступ к зарядной инфраструктуре.
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Что известно о компании Go To-U
Компания Go To-U создает международную партнерскую платформу, позволяющую легко интегрировать зарядную станцию в работу любого отеля или ресторана, магазина, развлекательного центра, а также добавить эту станцию к сети.
Идея стартапа появилась в 2013 году, а воплотилась в жизнь в 2014, когда соучредители Go To-U Назар Шимоне-Давида и Лена и Любовь Артеменко создали Tesla Club Ukraine и привезли в Украину первый автомобиль этого бренда.
Назар Шимоне-Давида и Лена и Любовь Артеменко / Фото Ukraиner, Катя Акварельная
"Я следил за этой темой. Меня это очень интересовало, потому что это что-то новое, это может действительно поменять нашу жизнь к лучшему", – пояснил Назар Шимоне-Давида.
Электроэнергия используется во всех наших бытовых приборах, а автомобили фактически застряли лет на 80 – 100 в этом направлении,
– подчеркнул он.
Даже если вся Украина пересядет на электромобили, электроэнергия не закончится, сеть выдержит и ничего не сгорит. Назар пояснил: если электромобиль подключить к обычной розетке ночью, он будет получать 2 киловатта в час.
"Если мы ночью будем использовать эту электроэнергию, когда промышленность меньше потребляет, а люди спят, то наоборот – выровняем потребления. Для всей энергосистемы страны это большой плюс", – подытожил Шимоне-Давида.
Что известно о компании TOKA
Украинская компания TOKA стремится сделать пользование электромобилем таким же комфортным, как и автомобилями с ДВС. Они разрабатывают собственные зарядные станции и поставляют на украинский рынок станции зарубежных производителей.
Кроме этого, развивают сеть електрозарядних комплексов, а также с помощью собственной облачной платформы и мобильного приложения выступают как CPO (charging point operator), то есть управляют процессом зарядки.
Команда компании ТОКА / Фото Ukraиner, Катя Акварельная
Стефан Благовисный основал эту сеть в 2015 году. К этому также работал в автомобильной отрасли и приобрел для автопарка своей прокатной компании первые Nissan Leaf, а затем и Tesla.
"Было интересно, ты как early adopter (первый пользователь продукта или технологии, первый клиент компании – 24 канал) нового. После этого начинаешь задумываться, зачем оно нужно, заметил Благовисный.
И когда видишь все, что происходит с окружающей средой, то понимаешь, что должен брать ответственность за то, что делаешь. Смена поколений технологий происходит без твоего участия. Очень хочется быть причастным к этому изменению,
– подчеркнул он.
По состоянию на 2020 год сеть имеет несколько зарядных станций почти во всех регионах Украины, больше всего – в Киеве и Одессе. TOKA с нуля создали коммерческие и домашние модели електрозарядок переменного тока, которые частично состоят из украинских комплектующих. Также компания предоставляет возможность приобщить к сети другое зарядное устройство под другим брендом.
О задачах государства
По мнению Благовестного, задача государства – создавать условия для развития рынка электромобилей. Например, зарядные станции на трассе необходимы для автомобилистов, но бизнеса финансово невыгодно ставить их в подобных местах.
"Я вижу в электромобилях философию свободы и автономности. Хотя он "прикован к розетке", но ты можешь подключиться к любой. Тебе не нужен нефтеперерабатывающий завод", – отметил Благовисный.
Более о развитии инфраструктуры для электромобилей: смотрите видео Ukraиner
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