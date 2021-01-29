Украинские компании Go To-U и TOKA стремятся сделать пользование экологическим частным транспортом таким же привычным и комфортным, как вождение авто с двигателем внутреннего сгорания.

Источник: Ukraиner

Меньше шума и выхлопных газов на дорогах, дешевле заправки и проще техническое обслуживание – это преимущества машин на электротяге. Но чтобы пересесть на электромобили, водителям нужен доступ к зарядной инфраструктуре.

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Что известно о компании Go To-U

Компания Go To-U создает международную партнерскую платформу, позволяющую легко интегрировать зарядную станцию ​​в работу любого отеля или ресторана, магазина, развлекательного центра, а также добавить эту станцию ​​к сети.

Важно! Итак, водители могут зарядить свои авто и одновременно качественно провести время, а бизнес имеет возможность привлекать экологически сознательных клиентов и тем самым повышать лояльность своих услуг.

Идея стартапа появилась в 2013 году, а воплотилась в жизнь в 2014, когда соучредители Go To-U Назар Шимоне-Давида и Лена и Любовь Артеменко создали Tesla Club Ukraine и привезли в Украину первый автомобиль этого бренда.



Назар Шимоне-Давида и Лена и Любовь Артеменко / Фото Ukraиner, Катя Акварельная

"Я следил за этой темой. Меня это очень интересовало, потому что это что-то новое, это может действительно поменять нашу жизнь к лучшему", – пояснил Назар Шимоне-Давида.

Электроэнергия используется во всех наших бытовых приборах, а автомобили фактически застряли лет на 80 – 100 в этом направлении,

– подчеркнул он.

Даже если вся Украина пересядет на электромобили, электроэнергия не закончится, сеть выдержит и ничего не сгорит. Назар пояснил: если электромобиль подключить к обычной розетке ночью, он будет получать 2 киловатта в час.

Справка. То есть за 10 часов авто получит 20 кВт заряда и этого хватит более чем на 100 километров пробега. При этом водители проезжают ежедневно по городу в среднем 50 – 60 километров.

"Если мы ночью будем использовать эту электроэнергию, когда промышленность меньше потребляет, а люди спят, то наоборот – выровняем потребления. Для всей энергосистемы страны это большой плюс", – подытожил Шимоне-Давида.

Что известно о компании TOKA

Украинская компания TOKA стремится сделать пользование электромобилем таким же комфортным, как и автомобилями с ДВС. Они разрабатывают собственные зарядные станции и поставляют на украинский рынок станции зарубежных производителей.

Кроме этого, развивают сеть електрозарядних комплексов, а также с помощью собственной облачной платформы и мобильного приложения выступают как CPO (charging point operator), то есть управляют процессом зарядки.



Команда компании ТОКА / Фото Ukraиner, Катя Акварельная

Стефан Благовисный основал эту сеть в 2015 году. К этому также работал в автомобильной отрасли и приобрел для автопарка своей прокатной компании первые Nissan Leaf, а затем и Tesla.

"Было интересно, ты как early adopter (первый пользователь продукта или технологии, первый клиент компании – 24 канал) нового. После этого начинаешь задумываться, зачем оно нужно, заметил Благовисный.

И когда видишь все, что происходит с окружающей средой, то понимаешь, что должен брать ответственность за то, что делаешь. Смена поколений технологий происходит без твоего участия. Очень хочется быть причастным к этому изменению,

– подчеркнул он.

По состоянию на 2020 год сеть имеет несколько зарядных станций почти во всех регионах Украины, больше всего – в Киеве и Одессе. TOKA с нуля создали коммерческие и домашние модели електрозарядок переменного тока, которые частично состоят из украинских комплектующих. Также компания предоставляет возможность приобщить к сети другое зарядное устройство под другим брендом.

О задачах государства

По мнению Благовестного, задача государства – создавать условия для развития рынка электромобилей. Например, зарядные станции на трассе необходимы для автомобилистов, но бизнеса финансово невыгодно ставить их в подобных местах.

Обратите внимание! В то же время переход на электромобили является необходимостью, иначе страна рискует "стать свалкой для старых европейских авто с ДВС", отметил основатель компании.

"Я вижу в электромобилях философию свободы и автономности. Хотя он "прикован к розетке", но ты можешь подключиться к любой. Тебе не нужен нефтеперерабатывающий завод", – отметил Благовисный.

Более о развитии инфраструктуры для электромобилей: смотрите видео Ukraиner​