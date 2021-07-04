Украинские электробайки DelFast может закупить полиция Калифорнии

Украинскими электробайками от компании DelFast заинтересовалась полиция Калифорнии. Отечественный производитель предоставил транспортное средство полисменам для испытаний в условиях города.

Отмечается, что департамент полиции Калифорнии обратился в компанию с просьбой протестировать электромотоцикл. Вероятно, ведомство планирует договориться с компанией о поставках.

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Велосипед привезли, офицер попробовал, он остался доволен. Мы оставили им байк на две недели,

– написал соучредитель компании Даниил Тонкопий.

Калифорнийские полицейские тестируют украинский электробайк / Фото фейсбук Даниила Тонкопия

Что известно о компании

DelFast – украинский производитель электробайков. Мотоциклы компании оснащены самым современным электронным оборудованием, что тестируется в цикле WLTP. На одном заряде байк может проехать около 321 километров. Его максимальная скорость – 80 километров в час. Стоимость электробайка Delfast Top 3.0 на рынке США составляет 6 649 долларов, а в Европе – 6 249 евро.

В конце прошлого года компания подписала соглашение на поставку электробайков мексиканской полиции. В феврале 2021 года DelFast удалось собрать 500 тысяч долларов с помощью краудфандинга на центр разработки мотоциклов. Кроме того, производитель запустил продажу электровелосипедов DelFast Partner для курьеров Glovo и UberEats.

Украинские электромотоциклы DelFast: смотрите видео