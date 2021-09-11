Украинские истребители отработали пуски управляемых ракет Р-73
Источник:Милитарный
На Николаевщине отработали тактические приемы боевых применений по воздушным и наземным целям. В учениях приняли участие авиаторы 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".
Специалисты отработали пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух". На этот раз к учениям подключились и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.
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Почему это важно
Прежде всего, летно-тактические учения помогают пилотам подтвердить полученные знания, а также – усовершенствовать профессиональную выучку. Следовательно, они смогут дать достойный отпор врагу.
По курсу боевой подготовки все боевые летчики должны выполнять практические пуски ракет, чтобы в дальнейшем быть готовыми к несению боевого дежурства в системе ПВО страны,
– говорится в сообщении.
Пуски управляемых ракет Р-73 / Фото пресс-службы Бригады тактической авиации м. Васильков